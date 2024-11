Congrès des maires de France : la ministre Catherine Vautrin promet "d'accompagner les maires dans leur sécurité et dans leurs missions"

La ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin, promet mardi 19 novembre sur France Inter "d'accompagner les maires dans leur sécurité et dans leurs missions" pour répondre à leur moral en berne, alors que s'ouvre le 106e congrès des maires de France à Paris, porte de Versailles. Entre la baisse des dotations publiques, la lourdeur administrative et les aléas climatiques, 83% des élus jugent leur mandat usant pour la santé, selon une enquête menée par l'Association des maires de France et le congrès a été baptisé "le congrès de la colère".

Selon cette enquête, quatre maires sur dix ont pensé à s'arrêter ou démissionner au cours de leur mandat actuel. Face à cette détresse, Catherine Vautrin reconnait un "problème du poids des responsabilités" qu'elle attribue au "sujet financier" mais aussi à l'agressivité importante d'un certain nombre de concitoyens vis-à-vis des maires.

La promesse de réponses rapides sur la sécurité

La ministre promet des réponses rapides avec la relance du "Beauvau de la sécurité" jeudi. Cette concertation sur le fonctionnement des forces de l'ordre réunira jusqu'en mai État, élus, policiers, gendarmes et experts et abordera la question de la sécurité des maires et les relations entre élus et population. Après la sécurité, le "deuxième sujet, c'est de les accompagner dans leurs missions", affirme Catherine Vautrin. Pour cela, elle s'en remet à la proposition de loi votée par le Sénat en mars 2024 sur la création d'un statut d'élu local, qui "sera discutée au mois de janvier, à la demande de Michel Barnier".

Le gouvernement va demander aux collectivités locales un effort de 5 milliards d'euros.

"On joue la souveraineté du pays avec la dette française", affirme la ministre Catherine Vautrin. "Si on ne prend pas 5 milliards sur les collectivités, où vont-ils les prendre ?"#Le710Inter pic.twitter.com/wEZXV1oyi2 — France Inter (@franceinter) November 19, 2024

La ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation adresse aussi un message aux élus locaux, qui se sentent stigmatisés dans le dérapage des finances publiques, alors que le gouvernement réclame cinq milliards d'euros d'économies auprès des collectivités. "Je considère que les maires ne sont pas dans leur immense majorité responsables de l'augmentation de la dépense publique", assure-t-elle, tout en réaffirmant l'urgence et la nécessité de faire des économies, "un énorme enjeu de souveraineté". "Donc un, oui les maires sont indispensables ; deux, oui, ils sont engagés ; trois, on les respecte ; quatre, on les reconnaît ; cinq, ensemble, on s'engage pour le pays", résume Catherine Vautrin.

Une participation financière des citoyens à la vie de la commune à étudier

Il n'y aura pas de retour de la taxe d'habitation, "ce n'est pas le sujet", réaffirme la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. En revanche, Catherine Vautrin continue de pousser l'idée d'une "participation" à la vie de la commune, mais "pas forcément un nouvel impôt local". "Il faut que chacun soit conscient que rien n'est gratuit", insiste la ministre. "'J'habite dans une commune, je participe', ça ne me paraît pas une idée qui doit être écartée", souligne Catherine Vautrin.

Les contours et les modalités de cette "participation" restent encore indéfinis. "Il faut lier l'usage à une responsabilité d'utilisation", indique la ministre. "C'est le sujet que nous allons mettre sur la table avec les élus", assure Catherine Vautrin, "si nous sommes encore là en début d'année". Du côté des élus, Michel Fournier, président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) a déclaré, sur franceinfo début novembre, vouloir "réfléchir à une contribution qui soit basée sur les revenus".