VIDEO. Dans les coulisses d’une maison entièrement construite avec des déchets recyclés

1 200 bouteilles pour les murs, 1 300 briques de lait pour le toit, 140 pochettes de CD pour les fenêtres… En Argentine, une maison a entièrement été réalisée grâce à des déchets, sans exception. À l’intérieur, même les meubles sont en matières recyclées.

Son créateur, Alfredo Santa Cruz, a eu cette ingénieuse idée en 2001 alors que le pays traversait une crise sans précédent. "Nous collections des déchets pour survivre et nous les vendions pour nourrir notre famille", témoigne-t-il.

24 000 bouteilles

Il a d'abord décidé d'utiliser ces matériaux pour faire une cabane pour ses enfants, avant de bâtir sa propre maison.

Bilan de la construction ? 24 000 bouteilles en plastique astucieusement agencées qui permettent à la maison d'être assez solide et même de résister à la pluie.

Depuis plusieurs années, lui et sa famille accueillent des visiteurs et donnent des cours. Leur objectif est de transmettre ce savoir-faire qui pourrait répondre à de nombreux problèmes économiques et écologiques.