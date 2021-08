DIRECT. Climat : les experts de l'ONU publient aujourd'hui de nouvelles prévisions très attendues

#JO Huit centimètres de diamètre, six grammes d'or, d'argent ou de bronze véritable pour un poids total cent fois plus lourd. Quand on est athlète olympique, on sacrifie près de vingt ans de sa vie pour conquérir une médaille en mondovision. Le sourire sur le podium, les larmes lors de l'hymne national, les parents et les proches dans les gradins ou vissés à leur télévision, la fête au Club France, les sollicitations médiatiques et puis... plus grand chose. Une douzaine d'athlètes m'ont raconté leur difficile retour des Jeux.

(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)