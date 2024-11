Colère des agriculteurs : "On peut dialoguer sans violence", estime Annie Genevard, ministre de l'Agriculture

Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, était l'invitée des "4 Vérités", mercredi 20 novembre.

Des dégradations ont eu lieu, mardi 19 novembre, dans plusieurs départements, après l'entrée de la Coordination rurale dans le mouvement de protestation des agriculteurs. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, invitée des "4 V" mercredi 20 novembre, comprend la colère et les revendications des agriculteurs, mais déplore les attaques contre les biens et les personnes, ainsi que les blocages dans le pays. "Je pense que ça n'est pas raisonnable et que ça ne sert pas la cause agricole", estime-t-elle.

"Les engagements sont tenus ou en passe de l'être"

"On peut dialoguer sans violence et sans dégradations", assure la ministre de l'Agriculture. "Pénurie, chaos, ce n'est pas ce qu'attendent les agriculteurs", ajoute-t-elle. Selon ces derniers, les promesses faites dix mois plus tôt n'ont pas été tenues. "Les engagements qui ont été pris auprès d'eux il y a dix mois sont tenus ou sont en passe de l'être", répond Annie Genevard.

