Présidentielle : Christiane Taubira vante son "assise qui doit faire envie à des tas de gens"

Elle affiche sa confiance. Dans un entretien à Libération, samedi 22 janvier, la candidate à la présidentielle Christiane Taubira a vanté son "assise", "qui doit faire envie à des tas de gens". "Il y a quand même un mouvement citoyen qui porte ma candidature depuis plus d'un an ["Avec Taubira"] et mobilise des dizaines de milliers de personnes", a-t-elle dit. "C'est aussi dans les mains d'un mouvement citoyen que je remets le destin de ma candidature et de ma légitimité. Aucun parti ne mobilise autant", a estimé Christiane Taubira, en référence à la consultation "Primaire populaire", forte de plus de 352 000 inscrits à date de vendredi.

Créditée d'entre 2,5 et 6% de voix dans les sondages, la candidate a annoncé reconnaître le résultat de ce vote en ligne, dont les inscriptions seront clôturées ce dimanche et qui aura lieu du 27 au 30 janvier. Au contraire de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, qui ont critiqué cette initiative citoyenne pour les avoir inclus sans leur accord parmi les choix de vote.

Interrogée sur sa singularité dans une gauche morcelée en cinq candidatures principales, l'ancienne Garde des Sceaux a vanté ses "30 ans de vie politique". "J'ai une sensibilité et je me suis engagée. Mon parcours me rend identifiable sur tous les enjeux: de justice, d'égalité des droits et d'écologie", a-t-elle dit. "Contrairement aux procès qu'on me fait, je travaille depuis longtemps" sur l'écologie, en tant que Guyanaise témoin de la déforestation de l'Amazonie, a assuré la candidate.