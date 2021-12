Présidentielle 2022 : Christiane Taubira soutient la Primaire populaire, "dernier espace pour construire l'union" de la gauche

Ses intentions se précisent. La possible candidate de gauche à la présidentielle Christiane Taubira a apporté son soutien, samedi 18 décembre, à la Primaire populaire. L'ancienne ministre de la Justice voit dans cette initiative portée par un collectif de la société civile le "dernier espace pour construire l'union" de la gauche, à laquelle elle entend participer. Après avoir annoncé la veille "envisager" d'être candidate à la présidentielle en 2022, elle a déclaré vouloir se donner "le temps nécessaire de faire en sorte que nous [la gauche] puissions saisir cette dernière chance de l'union".

Interrogée dans son premier "déplacement de campagne" sur la proposition de débat lancée vendredi par la candidate socialiste Anne Hidalgo, Christiane Taubira a dit vouloir "continuer à avancer avec détermination en respectant chacun, chacune", en mentionnant la Primaire populaire. "J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ses fondateurs ont construit la crédibilité du processus. Ils lui ont donné une autonomie", a-t-elle ajouté. Pour elle, "il appartient justement à ses fondateurs d'en préciser les règles. Ça semble effectivement le dernier espace où cette union pourra se construire".

Christiane Taubira fait partie des 10 candidats sélectionnés par la Primaire populaire, issue d'un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche. Le candidat des Insoumis Jean-Luc Mélenchon et celui des écologistes Yannick Jadot ont refusé d'y participer. Le vote de la Primaire populaire est prévu du 27 au 30 janvier. Près de 300 000 personnes se sont déjà engagées à y participer.