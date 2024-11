Budget 2025 : “si nous voulons redistribuer plus de richesses, il faut les créer”, défend Prisca Thévenot

Louis Boyard, député LFI/NFP du Val-de-Marne, et Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe Ensemble à l’Assemblée nationale, étaient invités pour le duel du 11/13, ce lundi 4 novembre.

Les discussions sur le budget reprennent à l’Assemblée nationale ce lundi 4 novembre. Dans le même temps, Antoine Armand, ministre de l’Économie, dit vouloir augmenter le nombre d’heures travaillées. "Ce débat a été tranché (...) le peuple français n’est pas d’accord avec lui (...) pour beaucoup de personnes, travailler plus longtemps, ce n’est pas possible, parce que le corps ne peut pas suivre. C’est cela qu'ils ne veulent pas entendre, et c’est pour cela qu’ils ont perdu les élections", estime Louis Boyard, député LFI/NFP du Val-de-Marne.

"Il ne faut pas blablater"

"Il faut aussi replacer les choses dans leur contexte et avoir de la nuance", répond Prisca Thévenot, qui affirme qu’il ne s’agit pas de faire travailler plus les personnes qui ont "des métiers pénibles". "Il s’agit de dire que oui, si nous voulons redistribuer plus de richesses, il faut les créer, et pour les créer, il ne faut pas blablater, il faut les créer", défend la députée.

