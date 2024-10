Budget 2025 : "Il y aura un 49.3", anticipe Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris

Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, est l'invité politique de franceinfo, jeudi 10 octobre.

Le projet de budget 2025 a été dévoilé par le gouvernement, jeudi 10 octobre, avec notamment 19 milliards d'euros de hausses d'impôts. "Michel Barnier a une tâche extrêmement compliquée", affirme Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, invité politique de franceinfo, jeudi 10 octobre. Lui et le groupe Ensemble pour la République se sont prononcés contre des hausses d'impôts. "On ne doit pas casser la croissance et l'attractivité de la France (…) nous ne souhaitons pas une augmentation d'impôts sur les sociétés", avance le député.

Pas de majorité possible selon lui

Selon Sylvain Maillard, "jamais les grandes entreprises n'auront une baisse de rentabilité. Elles s'organiseront pour récupérer sur leurs salariés, sur les salariés des sous-traitants et sur les prix des sous-traitants". Le député votera-t-il le budget malgré les hausses d'impôts ? "Il n'y aura pas de vote à la fin, il y aura un 49.3. À 250 députés on n'avait pas de majorité, vous imaginez bien qu'à 215 on n'en aura pas plus", conclut Sylvain Maillard.

