"C'est une performance exceptionnelle de l'économie française", a réagi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, vendredi 30 juillet sur France Inter, après la publication des indicateurs de l'Insee avec une hausse de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. "C'est un motif de fierté pour les Français", a-t-il poursuivi.

Cette performance a été accomplie, dit-il, "alors même que sur ces trois mois du deuxième trimestre, il y avait un mois de confinement, le mois d'avril", à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19. "C'est dire à quel point la performance mérite d'être saluée", a insisté Bruno Le Maire.

Objectif 6% de croissance en 2021

"C'est tout qui repart, la consommation, l'investissement, le moral des entrepreneurs donc cela va nous permettre d'atteindre les 6% de croissance que nous nous sommes fixés pour 2021 et ça doit nous permettre de retrouver le niveau d'activité d'avant crise au début de 2022", a estimé Bruno Le Maire. "Je crois surtout que cela valide les choix faits par le gouvernement depuis le début de la crise", a-t-il considéré, à savoir "protéger les entreprises et les salariés et éviter les vagues de licenciement". Selon le ministre de l'Economie, "nous sommes sur la bonne voie pour sortir plus fort de cette crise économique, nous allons plus vite que prévu".