Élection présidentielle 2027 : "Je ne suis pas candidat", assure Bruno Le Maire

"Je ne suis pas candidat" à l'élection présidentielle de 2027, assure ce lundi sur France Inter Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Il publie mercredi un nouveau livre La voie française aux éditions Flammarion, mais soutient qu'il ne s'agit "pas d'un livre programme". "Quand je fais un livre programme, il fait plus de mille pages, celui-là en fait à peine" moins de 200, précise le ministre, en souriant.

Bruno Le Maire préfère plutôt présenter ce livre comme "une profession de foi dans la France". Il explique y parler "principalement d'économie, de création d'emplois, de réindustrialisation", en somme de ce "qui est dans [son] champ de compétences".

"Quand je fais un livre programme, il fait plus de 1000 pages... Celui-là en fait à peine 130."@BrunoLeMaire se défend de se placer, avec son essai "La voie française", dans la course pour la prochaine présidentielle. "Je ne suis pas candidat", dit-il. #le710inter pic.twitter.com/K8kRcYvx94 — France Inter (@franceinter) March 18, 2024

Le ministre de l'Économie et des Finances insiste sur "la nécessité d'accélérer les changements de notre modèle économique et de notre modèle social au niveau national comme au niveau européen". "Je vois une Europe coincée entre une Chine interventionniste et des États-Unis de plus en plus protectionnistes", regrette-t-il.