Direct Inflation alimentaire : la France "ne retrouvera pas les prix d'avant-crise", reconnaît Bruno Le Maire, invité de "L'Evénement" sur France 2

#LE_MAIRE On parle désormais de transition écologique. Le ministre de l'Economie a fait polémique en début de semaine, au sein même de la majorité, après avoir ouvert la porte à un report de l'interdiction des passoires thermiques, prévu au 1er janvier 2025. Concrètement, les propriétaires de logements dans la classe de performance énergétique G, la plus mauvaise, ne pourront plus signer ou renouveler un bail avec un locataire. Les logements classés F doivent suivre en 2028 et les E en 2034.