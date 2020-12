Brexit : "le Royaume-Uni défend ses intérêts", constate Nicolas Bay

Le temps commence à presser. Le 31 décembre prochain, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. Mais des désaccords commerciaux existent encore entre les deux parties et, pour l'instant, les négociations ne semblent pas sur le point d'aboutir. Une situation qui ne surprend pas Nicolas Bay. "Le Royaume-Uni défend ses intérêts", remarque l'eurodéputé (RN), invité politique du 23h dimanche 13 décembre. "Les institutions européennes ont tout fait pour que cela se passe le plus mal possible."



La pêche, un "problème majeur"

Le Brexit pourrait notamment mettre à mal les pêcheurs français, qui risquent de ne plus avoir le droit de se rendre dans les eaux britanniques. "La pêche aurait dû être un sujet central dès le début, mais il a été mis de côté, affirme Nicolas Bay. Et soudain, à quelques jours de l'échéance, on découvre qu'il y a un problème majeur qui semble insurmontable."

