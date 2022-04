Bernard Pons, ancien ministre et numéro 2 du RPR, est mort à 95 ans

Il était une figure du RPR et un compagnon de route de Jacques Chirac. L'ancien ministre et député Bernard Pons est mort, a annoncé sa famille à l'AFP mercredi 27 avril. Il avait 95 ans. Lors de sa longue carrière politique, il a occupé des postes clés du parti gaulliste et a participé à plusieurs gouvernements.

Bernard Pons aura passé plus de vingt-sept ans comme député, du Lot, de l'Essonne puis de Paris. Entre 1988 et 1995, il a dirigé le groupe parlementaire du RPR à l'Assemblée nationale. Un parti qu'il avait participé à fonder, et dont il avait été le secrétaire général entre 1979 et 1984, quand Jacques Chirac le dirigeait. Au gouvernement, il a été secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, ministre des Départements et territoires d'outre-mer, et enfin ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.

Ses obsèques auront lieu lundi à Aigues-Mortes (Gard), où il habitait, a annoncé sa famille. L'ancien président Nicolas Sarkozy lui a rendu hommage sur Twitter.