DIRECT. Remaniement : suivez la passation de pouvoir entre Agnès Buzyn et Olivier Véran, nommé ministre de la Santé

Ce qu'il faut savoir

Il remplace Agnès Buzyn au pied levé. Le député La République en marche et rapporteur général de la commission des Affaires sociales, Olivier Véran, a été nommé ministre des Solidarités et de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn, partie dans la course à la mairie de Paris, après le retrait de la candidature de Benjamin Grivaux, après la publication de vidéos à caractère sexuel le mettant en cause. La passation de pouvoir aura lieu à 10 heures.

Médecin de formation, spécialisée en hématologie, Agnès Buzyn, 58 ans, était l'une des pièces maîtresses du gouvernement, où elle a dû gérer de lourds dossiers comme l'épidémie du coronavirus, la réforme des retraites, dont l'examen commence lundi à l'Assemblée nationale, ou encore la crise hospitalière.

"Je connais les dossiers qui me sont confiés", a assuré Olivier Véran, interviewé dimanche soir par France Bleu Isère. "Agnès Buzyn a mis la barre très haut, j’espère me montrer digne de l’honneur qui m’est fait en me proposant de lui succéder", a-t-il indiqué.

Le porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF) dénonce l'urgence de la crise que traverse l'hôpital public, et s'inquiète de la nomination d'Olivier Véran qui pourrait repousser le dialogue. "Pour nous, mettre comme ministre celui qui avait été à la manœuvre pour faire voter la loi de finance, qui motive aujourd’hui le mouvement à l’hôpital, ça frise la provocation", a-t-il déclaré à franceinfo.