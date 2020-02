DIRECT. Affaire Griveaux : le parquet ouvre une information judiciaire contre Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo et requiert leur placement sous contrôle judiciaire

Ce qu'il faut savoir

La justice se penche sur l'affaire Griveaux. Mardi 18 février, le parquet a ouvert une information judiciaire contre Piotr Pavlenski et sa compagne, Alexandra de Taddeo, pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même".

Le parquet de Paris a requis dans le cadre de cette information judiciaire leur placement sous contrôle judiciaire.

Placés en garde à vue pendant le week-end, ils risquent une mise en examen, dans l'affaire des vidéos intimes qui a poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris.

Une seconde information judiciaire contre Piotr Pavlenski. Le parquet annonce l'ouverture d'une deuxième information judiciaire distincte contre Piotr Pavlenski, concernant les accusations de violences lors d'une soirée à Paris le 31 décembre 2019. Cette information judiciaire est ouverte pour "violences avec arme et sous l'empire de l'ivresse ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours". Le parquet a requis son placement en détention provisoire dans le cadre de cette information.

Piotr Pavlenski confirme avoir diffusé les images. Lors de sa garde à vue, l'activiste russe a bien confirmé que c'était lui qui avait rendu publiques les vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. "Il affirme qu'il a agi pour des raisons purement politiques et pour je cite 'démontrer l'hypocrisie du candidat à la mairie de Paris'", selon la journaliste de France Télévisions Nathalie Perez.

Alexandra de Taddeo nie avoir voulu rendre public ces vidéos. Alexandra de Taddeo, présentée comme la compagne de Piotr Pavlenski, a "une ligne de défense bien différente", poursuit Nathalie Perez. "Elle reconnaît être la destinataire de ces vidéos et avoir entretenu avec Benjamin Griveaux pendant plusieurs mois une relation. Mais elle jure qu'elle n'a jamais voulu rendre publiques ces images".

Une enquête diligentée sur la désignation de Juan Branco. Dès dimanche, l'avocat et essayiste Juan Branco a dénoncé le fait de ne pas pouvoir être désigné comme avocat de Piotr Pavlenski dans l'affaire Griveaux, mettant en cause le parquet de Paris. Procéduralement, le parquet, ne pouvant le faire seul, doit saisir le bâtonnier s'il souhaite contester la désignation d'un avocat en cas de soupçon de conflit d'intérêts. Lundi, un rendez-vous a eu lieu entre Juan Branco et le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, et une enquête déontologique a été diligentée.