Saint-Denis : les cours ont repris au lycée Paul-Éluard, après une intrusion violente qui a fait trois blessés

Les intrus voulaient s'en prendre à un élève en particulier. À la suite de l'agression, les enseignants avaient fait valoir leur droit de retrait mardi.

Les cours ont repris normalement, mercredi 13 mars, au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis (Seine Saint-Denis), a appris franceinfo auprès du rectorat de Créteil. Les enseignants avaient fait valoir leur droit de retrait mardi après-midi, quelques heures après l'intrusion d'une bande d'une quinzaine de jeunes, armés de marteaux et de battes de baseball. Ils voulaient s'en prendre à un élève du lycée. Trois élèves de l'établissement ont été légèrement blessés.

Une "expédition punitive"

L'intrusion s'est produite mardi matin, vers 9h30. Une quinzaine de jeunes extérieurs au lycée ont réussi à s'introduire dans l'établissement, dans le cadre d'une "expédition punitive" sur fond de tensions entre plusieurs cités de la ville, a indiqué à franceinfo une source proche de l'enquête. Les intrus voulaient se venger d'un élève en particulier et ont réussi à lui porter quelques coups. Deux élèves qui se sont interposés ont également été légèrement blessés, selon le rectorat de Créteil.

L'intervention de la police et des équipes mobiles de sécurité a permis d'interrompre rapidement cette scène d'une grande violence. Deux jeunes ont été interpellés. Selon les premiers éléments de l'enquête, une histoire de vol de portable et de vengeance aurait motivé cette intrusion.

Des mesures de sécurité accrues

Le recteur de Créteil s'est rendu sur place dès mardi après-midi pour soutenir les élèves et les personnels de l'établissement. Une cellule d'écoute a été mise en place. Plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des établissements scolaires du secteur ont été prises, a indiqué le rectorat de Créteil. Parmi elles, des rondes de police plus fréquentes et une surveillance accrue autour du lycée Paul-Éluard. Un diagnostic de sûreté va également être mené par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Enfin, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance spécifiquement consacré aux établissements scolaires du secteur aura lieu dans les prochains jours.