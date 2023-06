Avec Emmanuel Macron, "tout va très bien", assure Élisabeth Borne

Après les propos de la Première ministre désignant le RN comme l'"héritier de Pétain" et le recadrage qui en a suivi par Emmanuel Macron, le chef de l'Etat a assuré Elisabeth Borne de "toute sa confiance" ce mercredi. Une bonne entente confirmée ce jeudi par la Première ministre : "Je suis convaincue que si on veut battre l’extrême droite, il faut des résultats concrets, lui aussi".

Entre Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, "tout va très bien", a assuré cette dernière à plusieurs reporters, dont un journaliste de franceinfo, en marge d'un déplacement à Laval (Mayenne) jeudi 1er juin. "Il l'a dit lui-même hier", a-t-elle ajouté. Le président de la République l'a en effet assuré de "toute sa confiance", mercredi 31 mai, après des déclarations la veille qui sont apparues comme un recadrage pour elle.

>> EDITO. En parlant du RN "héritier de Pétain", Elisabeth Borne a-t-elle commis une erreur ?

"Il faut combattre l’extrême droite, mais on ne la combat pas avec les mots des années 90 et des arguments moraux, ça ne marche plus", a lancé le chef de l'État en plein Conseil des ministres, mardi 30 mai. Deux jours plus tôt, la cheffe du gouvernement avait estimé, entre autres, que le Rassemblement national (RN) était l'"héritier de Pétain".

Selon Elisabeth Borne, il n'y a pas l'ombre d'une mésentente avec Emmanuel Macron. "Je suis convaincue que si on veut battre l’extrême droite, il faut des résultats concrets, lui aussi", affirme-t-elle. "J’ai une relation très fluide avec lui", insiste-t-elle. Après cet épisode, la locataire de Matignon veut surtout passer à autre chose. "Ce qui m’importe, c’est qu’on lance le service public de la petite enfance, qu’on lance la loi de programmation militaire, qu’on adopte un plan de douanes, le reste c’est tempête dans un verre d’eau", assure-t-elle.