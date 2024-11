“Aujourd’hui, ce sont les riches qui détruisent la planète”, estime Mathilde Panot

Mathilde Panot, députée et présidente du groupe LFI-NFP à l’Assemblée nationale, est l’invitée des “4 Vérités” de France 2 du lundi 4 novembre.

“Il faut une écologie punitive avec les riches”, a écrit la députée LFI Mathilde Panot sur ses réseaux sociaux, reprenant des propos du sociologue écologiste Clément Sénéchal. Selon lui, si ceux qui polluent le plus payaient plus d’impôts, il y aurait moins de catastrophes, comme les inondations qui ont fait plus de 211 morts en Espagne la semaine dernière. “Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui ce sont les riches qui détruisent la planète”, affirme la présidente du groupe LFI-NFP à l’Assemblée nationale, sur le plateau des “4 Vérités” du lundi 4 novembre.

“Plus de justice sociale”

“C’est le capitalisme qui est responsable de la destruction du seul écosystème compatible avec la vie humaine et l’ensemble des espèces. Et j’invite toutes celles et ceux que ça intéresse à lire l’excellent livre que Clément Sénéchal a écrit”, poursuit l’élue du Val-de-Marne. Elle enchaîne en expliquant qu’“une société est plus résiliente en termes écologiques lorsqu’il y a plus de justice sociale”.

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.