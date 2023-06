Assemblée nationale : la Nupes dénonce les "attaques" visant Eric Coquerel, dans un courrier commun

Dans leur lettre adressée à la présidente de l'Assemblée lundi, les élus de gauche dénoncent "de nombreuses pressions et attaques exercées" contre le président LFI de la Commission des Finances.

Les responsables des quatre groupes parlementaires de la gauche Nupes ont dénoncé, lundi 19 juin, dans la soirée, les "pressions" et les "menaces d'évincement" visant Eric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances, dans un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée.

Une série d'élus macronistes et de ministres ont critiqué ces derniers jours "l'attitude partisane" d'Eric Coquerel lors de l'examen d'une proposition de loi tentant d'abroger la réforme des retraites. Certains se sont même interrogés sur son renouvellement à la tête de la commission des Finances à la rentrée.

"Menaces d'évincement"

Dans leur lettre lundi, Mathilde Panot (LFI), Cyrielle Chatelain (écologiste), Boris Vallaud (PS) et André Chassaigne (PCF) dénoncent "de nombreuses pressions et attaques exercées" contre Éric Coquerel, "et à travers lui contre l'indépendance de sa fonction vis-à-vis du gouvernement et de ses soutiens". "Ces attaques sont allées jusqu'à prendre la forme de menaces d'évincement, notamment de la part de la présidente du groupe Renaissance (Aurore Bergé), et parfois de propos incontestablement déplacés", critiquent-ils.

Dans ce courrier adressé à la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet (Renaissance), les chefs de file de la Nupes pointent du doigt des propos de la Première ministre Elisabeth Borne ou du ministre du Travail Olivier Dussopt, y voyant une attaque au "principe de séparation des pouvoirs".

Avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liot tentant d'abroger la réforme des retraites, Eric Coquerel avait jugé le texte recevable, quand les macronistes le considéraient contraire à l'article 40 de la Constitution, qui empêche les parlementaires de créer des charges financières supplémentaires. Le texte Liot avait finalement été détricoté puis retiré pendant la séance du 8 juin dans l'hémicycle.