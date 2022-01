La maire PS de Paris et candidate à la présidentielle était l'invitée de l'émission "#VIPol" sur franceinfo jeudi soir.

"J'entends ce que dit Yannick Jadot, il prend une très lourde responsabilité." Invitée sur le plateau de l'émission "#VIPol" sur franceinfo jeudi 6 janvier, Anne Hidalgo a de nouveau défendu son idée d'une primaire à gauche. Et fustigé la fin de non recevoir que lui a adressée le candidat d'EELV à la présidentielle. "Nos concitoyens savent très bien que si on n’est pas rassemblés, ça va être dfficile d’accéder au gouvernement", a fait valoir la maire (PS) de Paris, également candidate à l'Elysée.

Son appel à une primaire, via le mouvement citoyen de la Primaire populaire, qui plaide depuis un an pour une candidature unique à gauche, a pour l'instant fait pschitt auprès de ses principaux concurrents de gauche, qui ont refusé d'y participer.

"La balle est dans" son camp

"On gouverne jamais tout seul, a-t-elle martelé. A partir de là, j’ai pris mes responsabilités en proposant cette primaire. Une primaire n’a de sens que si les candidats de gauche qui veulent gouverner ensemble se réunissent et l’acceptent. Grosso modo, la balle est dans le camp de Yannick Jadot", a lancé Anne Hidalgo.

Et de poursuivre : "J'ai vu quels étaient ses commentaires, il vaut mieux toujours respecter ses partenaires. Moi, mon projet c’est de réunir les Français. (...) Ma candidature est là, je suis d’ailleurs une des rares à avoir les 500 parrainages."