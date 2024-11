"Un engagement de cœur et de vie depuis plus de 25 ans" : Emmanuel Grégoire explique sa candidature à la mairie de Paris

"J'ai décidé d'être candidat pour être maire de Paris. Je veux être maire de Paris parce que j'aime passionnément cette ville", affirme mardi 19 novembre sur franceinfo, le député de Paris Emmanuel Grégoire, au lendemain de l'annonce de sa candidature dans une interview au journal Le Parisien-Aujourd'hui en France.

: à lire aussi "Je suis candidat pour être le prochain maire de Paris", annonce Emmanuel Grégoire au Parisien

"C'est un engagement de cœur et de vie depuis plus de 25 ans, notamment aux côtés de Bertrand Delanoë et d'Anne Hidalgo". Pour cette raison, Emmanuel Grégoire "soumettra" sa candidature au vote des militants socialistes parisiens. "J'espère avoir leur soutien", souhaite-t-il. "J'ai prévenu Anne Hidalgo de cette décision, et elle n'a pas répondu à mon message", ajoute Emmanuel Grégoire.

🔴 Candidature à la mairie de Paris ➡️ "Elle [Anne Hidalgo] n'a pas réagi directement : elle n'a pas répondu au message mais je l'ai informé", affirme Emmanuel Grégoire. pic.twitter.com/qKuYosSEQs — franceinfo (@franceinfo) November 19, 2024

"Je sais ce que je peux apporter aux Parisiennes et aux Parisiens : être un maire de la réconciliation, en m'occupant du quotidien. Ensuite, je souhaite poursuivre les grandes transformations de la ville pour préparer Paris aux défis de demain et lutter contre les inégalités. Enfin, je veux réconcilier les Parisiens, apaiser cette ville. Je suis prêt", déclare l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo.