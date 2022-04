Résultats présidentielle 2022 : entre "vote utile" et "manque de charisme", l'échec cuisant d'Anne Hidalgo vu depuis son arrondissement de Paris

Mise en échec durant la campagne présidentielle, la candidate du Parti socialiste et maire de Paris a été boudée par les les électeurs parisiens, et notamment dans le 11e arrondissement, où Anne Hidalgo est élue.

Retour à la case départ pour Anne Hidalgo. La candidate du Parti socialiste à la présidentielle a été créditée d'un douloureux 1,75% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. À Paris, Anne Hidalgo a recueilli un peu moins de 22 900 voix, soit dix fois moins qu'il y a deux ans lors de sa réélection à la mairie. Et dans cette brasserie, rue Oberkampf, située dans le 11e arrondissement, il y a ses électeurs... de 2020. "J'ai voté Hidalgo aux municipales parce que c'était la meilleure candidate", répond cette Parisienne. Et à la présidentielle ? "Non, j'ai voté Mélenchon."



Les autres clients interrogés ont voté, pêle-mêle, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. Ce à quoi répond cet homme : "Peut-être que les Parisiens sont comme moi, on l'aime bien à Paris, les pistes cyclables, etc. Mais pour la France..."

Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo et son score catastrophique à Paris - Reportage de Benjamin Illy écouter

Un "manque de charisme présidentiable"

La campagne de la candidate du Parti socialiste a d'ailleurs été "un peu inaudible" pour cette électrice. Mais pourquoi avoir voté pour la socialiste pour la mairie mais pas pour la présidence ? "À cause des sondages qui l'annonçaient à 2%", rétorque-t-elle. Ce monsieur répond : "Manque de charisme présidentiable, voilà, c'est tout." Au niveau national, cette dame n'arrive pas à se projeter. "Je pense qu'elle n'en est pas capable et le Parti socialiste, je n'en veux plus au pouvoir. Déjà, Hollande a merdé, on n'en serait pas là."

"J'ai voté pour Mélenchon au premier tour pour avoir le plus de chances d'avoir quelqu'un de gauche au second tour. C'est ce qu'on appelle le vote utile à gauche." Une électrice parisienne à franceinfo

Anne Hidalgo a-t-elle été victime du vote utile ? "Victime du vote utile, victime des difficultés de la gauche, victime de les difficultés de la gauche à se rassembler, estime Rémi Féraud, sénateur socialiste, président du groupe Paris en commun au Conseil de Paris. Il n'y a pas eu de primes locales parisiennes, tout simplement parce que ce vote était complètement surdéterminé par son enjeu national et par cet enjeu du vote utile."

Anne Hidalgo est-elle fragilisée à cause de la présidentielle dans sa ville, Paris ? "Je ne crois pas, répond le sénateur socialiste. Justement parce que ce sont des élections qui sont différentes."

"Cela ne changera pas du tout fondamentalement la vie municipale parisienne." Rémi Féraud, sénateur socialiste à franceinfo

Et pour lever le doute, ce message laissé sur un réseau social au lendemain du premier tour, Anne Hidalgo célèbre une "belle journée de printemps sur les berges de Seine" et dit son plaisir de "discuter avec les Parisiennes et les Parisiens."