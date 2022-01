Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo fragilisée par la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire

La candidate du Parti socialiste est arrivée dernière de la consultation citoyenne pour la présidentielle 2022. De quoi plomber encore un peu plus une campagne qui ne démarre pas et susciter des doutes au sein du PS.

Quel avenir pour la candidature d'Anne Hidalgo ? La question se pose après les résultats de la Primaire populaire, dimanche. Christiane Taubira a gagné cette consultation citoyenne, loin devant la maire de Paris qui a terminé à la cinquième place, derrière l'économiste Pierre Larrouturou, avec la mention passable+. Cette cinquième place la fragilise. La question du maintien de la candidate du Parti socialiste est posée.

Le résultat de la Primaire populaire est en effet un nouvel accroc dans cette campagne en manque flagrant de dynamisme. Mais ce n'est pas le seul poids mort pour Anne Hidalgo, pas aidée non plus par son propre parti. "Beaucoup de cadres s'interrogent, surout en raison de la faiblesse des sondages", confie une source proche à la fois de la candidate et de la direction du PS. "Entre elle et Olivier Faure, ce n'est pas le grand amour", poursuit-il. Le Premier secrétaire reproche à sa candidate de ne pas en faire assez, Anne Hidaldo estime qu'il ne la défend pas assez.

"Ils se voient toutes les semaines, mais les relations ne sont pas bonnes." Un proche d'Anne Hidalgo et de la direction du PS à franceinfo

À cela s'ajoute le retour des petites phrases, assez classiques au sein du parti, et les rumeurs autour de François Hollande. Un proche de l'ancien président dément toute velléité d'une candidature mais confirme bien une prise de parole, pour réaffirmer le besoin d'une candidature socialiste à l'élection suprême. Tout cela tend encore un peu plus les relations. "Tout le monde va observer les sondages dans les 15 jours qui viennent", confie cet élu. Si Christiane Taubira est en dynamique, la question du maintien de la candidature d'Anne Hidalgo va sérieusement se poser.

Encore soutenue par les élus locaux

Pour le moment, l'hypothèse de voir Anne Hidalgo forcée par le parti à jeter l'éponge reste éloignée. "On est en train de resserer les rangs", confie même Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin.

"Au moment où nous en sommes, les élus socialistes soutiennent la candidate. Je dis que ça tient." Hélène Geoffroy à franceinfo

L'élue du Rhône estime que la primaire populaire étant passée, Anne Hidalgo va être plus audible sur le fond. C'est d'ailleurs le programme pour les 15 prochains jours, avec des déplacements thématiques : les sans-papier lundi, le mal-logement mardi et les conditions de séjour dans les Ehpad jeudi.

Preuve de ce relatif soutien des élus locaux, le maire de Marseille, Benoît Payan, a fait un virage à 180 degrés lundi 31 janvier dans le journal La Provence. Alors qu'il avait affirmé qu'il parrainerait le vainqueur de la Primaire populaire, il déclare que ça ne l'intéresse plus. Il faut aussi compter sur la personnalité de la candidate, dont tous louent la ténacité. "On a une candidate très courageuse. Elle a un côté inoxydable qui force le respect", confesse ce membre important de la campagne, avant de reconnaître que cette personnalité ne peut pas les mener vers la victoire. "Ce qui se prépare, c'est la défaite de la gauche en général. Et on en serait là quelle que soit la candidate".