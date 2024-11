Mairie de Paris : Rachida Dati "pourrait être une très bonne candidate", affirme Sylvain Maillard, chef de file de Renaissance Paris

Rachida Dati "pourrait être une très bonne candidate", a estimé vendredi 22 novembre sur franceinfo le député Sylvain Maillard, chef de file de Renaissance Paris. La ministre de la Culture avait, peu après sa nomination, annoncé sa candidature à la maire de Paris. Bien qu’il ne soit pas officiellement candidat, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal est en tête des intentions de vote pour les élections municipales de Paris en 2026 dans une enquête Ipsos pour Le Parisien, publiée le 17 novembre.

: à lire aussi Municipales 2026 : Anne Hidalgo maintient le flou et aiguise les appétits de ceux qui veulent prendre sa suite

"Je me réjouis de voir qu'il y a différentes possibilités dans notre camp", a déclaré Sylvain Maillard. "Je me réjouis d'avoir la possibilité d'un choix. Au contraire, c'est mieux d'avoir beaucoup de talents qui peuvent devenir potentiellement maire de Paris plutôt que de n'en avoir aucun", a-t-il ajouté.

En attendant la décision d’Anne Hidalgo sur une éventuelle nouvelle candidature, la bataille de la mairie de Paris a bel et bien commencé. À gauche, le communiste Ian Brossat et le socialiste Emmanuel Grégoire ont déjà annoncé qu'ils étaient candidats à la succession.

🔴 Mairie de Paris ➡️ Rachida Dati "pourrait être une très bonne candidate", affirme Sylvain Maillard. pic.twitter.com/JOdEtpaOS4 — franceinfo (@franceinfo) November 22, 2024

"On veut une alternance (...) On a envie d'autre chose", a lancé de son côté Sylvain Maillard. Pour l’instant, ses troupes travaillent sur un programme. Il espère désigner une ou un candidat "au premier semestre 2025". "J’espère qu'un candidat naturel se dégagera et nous permettra de construire une alternance. Mais il faut un candidat qui puisse réunir le plus largement possible", a insisté le député de Paris.