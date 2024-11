Mairie de Paris : pas de troisième mandat pour Anne Hidalgo

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu’elle ne se représenterait pas aux élections municipales de 2026.

Anne Hidalgo ne sera pas candidate à la mairie de Paris en 2026. Certains s’en réjouissent, d’autres saluent sa politique. “Je ne me présenterai pas à un troisième mandat. C’est une décision que j’ai prise depuis longtemps", a-t-elle indiqué dans les colonnes du Monde. “Je me suis toujours inscrite dans l’idée que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements.” a poursuivi la maire de Paris.

Une politique contestée

Des changements qui concernent en majorité les automobilistes et les voitures avec la piétonnisation des voies sur berges et la réduction des places de stationnement au nom de l’environnement. La politique de la maire de Paris divise, notamment avec la décision d’augmenter la taxe foncière. Elle est également contestée à cause de l'endettement de la capitale, qui a explosé sous son mandat, ou encore sur la propreté de la ville. À gauche, il y a déjà deux prétendants à sa succession : son ancien premier adjoint Emmanuel Grégoire et le sénateur Rémi Féraud, l'un de ses fidèles.

