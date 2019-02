Départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux : Nicolas Florian, adjoint chargé des finances, est pressenti pour lui succéder

Alain Juppé quitte son fauteuil de maire pour siéger au Conseil constitutionnel.

Nicolas Florian, adjoint chargé des finances à la mairie de Bordeaux, est pressenti pour succéder à Alain Juppé en tant que maire de la ville, a appris franceinfo mercredi 13 février.

Alain Juppé va rejoindre le Conseil constitutionnel, nommé par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. L'ancien Premier ministre devrait officialiser la nouvelle de son départ de la mairie de Bordeaux jeudi lors d'une conférence de presse à 11 heures, rapporte France Bleu Gironde.

"Je le remercie de cette proposition qui m’honore. Je l’ai acceptée", a expliqué Alain Juppé via un communiqué. "J’ai décidé, il y a plusieurs mois, de ne pas me représenter à l’élection municipale de mars 2020. Je comptais annoncer cette décision au lendemain des élections européennes fin mai prochain. Ma nomination bouleversera ce calendrier. C’est avec une profonde émotion que je me prépare à quitter mes fonctions de maire et de président de la métropole de Bordeaux qui m’ont procuré tant de bonheur", a-t-il ajouté.

En plus d'Alain Juppé pour succéder à Lionel Jospin, le Conseil constitutionnel doit normalement accueillir deux autres membres : l'ancien ministre Jacques Mézard, nommé par Emmanuel Macron et le sénateur François Pillet désigné par le président du Sénat, Gérard Larcher. Ces propositions de nomination doivent encore être soumises à l'approbation de la commission des Lois constitutionnelles de l'Assemblée, la semaine prochaine.