DIRECT. Uber Files : l'"insoumis" Alexis Corbière envisage une commission d'enquête parlementaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UBER_FILES

: "Il a été une sorte de VRP ou de lobbyiste pour une entreprise américaine qui avait décidé de faire de la conquête du marché français sa priorité."



L'ancien secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Thomas Thévenoud, a fustigé sur franceinfo la relation qu'entretenait Emmanuel Macron et la plateforme Uber lors de son implantation en France. L'ex-député socialiste est à l'origine de la loi de 2014 qui régule la cohabitation entre les taxis et les VTC.



: Les douze coups de midi ont retenti, voici un nouveau point sur l'actualité :



• "Lobbyiste !" Emmanuel Macron est sous le feu des critiques de l'opposition après des révélations sur son rôle de facilitateur pour Uber lorsqu'il était ministre de l'Economie. Le camp présidentiel défend sa volonté d'être à l'écoute des entreprises.









• Premier test symbolique pour l'exécutif. La motion de censure déposée par la Nupes contre le gouvernement d'Elisabeth Borne doit arriver à l'Assemblée nationale à 16 heures, sans le soutien de LR et du RN et donc sans chance d'aboutir.



• Soulagement chez les coureurs, en ce jour de repos. Après l'apparition de premiers cas de Covid-19 ce week-end, l'ensemble du peloton testé hier soir a reçu un résultat négatif et va donc pouvoir continuer la course, selon l'UCI.





• Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, va quitter son poste le 20 juillet, a-t-on appris auprès de ses services, confirmant une information du Monde. Arrivé en mars 2019, il avait bénéficié d'une dérogation l'an dernier après avoir atteint la limite d'âge de 65 ans.

: Du côté de Renaissance, le parti présidentiel prend la défense d'Emmanuel Macron. "Un ministre de l'Economie qui rencontre des entreprises, c'est bien", souligne la porte-parole et eurodéputée Ilana Cicurel sur BFMTV, défendant le principe de relations privilégiées avec le monde économique.

: "A chaque fois, il fait le choix du monde des affaires au lieu de la protection des Français, la protection du travail."



Après la révélation des "Uber Files", les critiques continuent de se focaliser sur Emmanuel Macron pour son rôle lorsqu'il était alors ministre de l'Economie. Sur BFMTV, le député communiste du Nord l'accuse de vouloir "imposer un modèle américain".



: "Le minimum, c'est qu'Emmanuel Macron explique ce qu'il a fait."



Sur franceinfo, le patron de la CGT demande au président de la République de clarifier son rôle dans l'implantation d'Uber en France. "On voit qui sont les partenaires d'Emmanuel Macron : les grands patrons, pas les petits. Les syndicats, eux, comptent 'peanuts'."



: Hop hop hop, pour avoir les idées claires, voici les titres de ce lundi matin :



• Le Rassemblement national accuse Emmanuel Macron d'avoir été "un lobbyiste au service d'intérêts privés étrangers", après la révélation de documents montrant son rôle de facilitateur pour Uber lorsqu'il était ministre de l'Economie.







• Premier test symbolique pour l'exécutif. La motion de censure déposée par la Nupes contre le gouvernement d'Elisabeth Borne doit être soumise au vote, en fin d'après-midi, à l'Assemblée nationale, a priori sans le soutien de LR et du RN.



• Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, va quitter son poste le 20 juillet, a-t-on appris auprès de ses services, confirmant une information du Monde. Arrivé en mars 2019, il avait bénéficié d'une dérogation l'an dernier après avoir atteint la limite d'âge de 65 ans.





• Les Bleues ont soigné leur entrée. Pour leur premier match de l'Euro en Angleterre, les Françaises ont écrasé l'Italie (5-1) et confirmé qu'il faudrait compter sur elles parmi les favorites de cette compétition. Mention spéciale à Grace Geyoro, auteure d'un triplé.



: Envie d'en lire plus sur cette vaste enquête née de la découverte de plus de 120 000 documents internes ? Vous pouvez consulter nos premières révélations sur cette page. En voici une sélection :



• Uber Files : révélations sur les pratiques de lobbying du géant des VTC



• Uber Files : comment Emmanuel Macron s'est impliqué lors de l'arrivée du géant des VTC en France





• "Activez le kill switch !" : quand Uber neutralisait ses ordinateurs à distance pour bloquer les perquisitions

: L'Elysée affirme qu'Emmanuel Macron a seulement "facilité" la mutation du secteur du transport de passagers "en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires". Réponse du député RN Sébastien Chenu : "Ce n'est pas déverrouiller l'économie, c'est abimer le patrimoine économique français au bénéfice de puissances étrangères."

: Après des révélations sur les liens entre Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy, le porte-parole du RN Sébastien Chenu accuse, sur notre plateau, l'ancien ministre de l'Economie d'être "un lobbyiste au service d'intérêts privés étrangers" et "un idéologue de la dérégulation et de la mondialisation".

: Voici un premier point sur l'actualité de ce lundi 11 juillet :



• Premier test symbolique pour l'exécutif. La motion de censure déposée par la Nupes contre le gouvernement d'Elisabeth Borne doit être soumise au vote, en fin d'après-midi, à l'Assemblée nationale, a priori sans le soutien de LR et du RN.



• Uber est dans la tourmente après la révélation par le Consortium international de journalistes d'investigation de pratiques à la limite de la légalité entre 2013 et 2017. Des documents montrent la proximité d'Emmanuel Macron avec la plateforme à l'époque.



• Les Bleues frappent un grand coup. Pour leur premier match de l'Euro en Angleterre, les Françaises ont écrasé l'Italie (5-1) et confirmé qu'il faudrait compter sur elles dans cette compétition. Mention spéciale à la Parisienne Grace Geyoro, auteure d'un triplé.