VIDEO. Condamnation de Nicolas Sarkozy : Bruno Retailleau critique une "procédure d'exception" et demande l'interdiction de la syndicalisation des magistrats

"Je pense que la procédure" envers Nicolas Sarkozy "a été une procédure d'exception", a dénoncé jeudi 4 mars sur franceinfo Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. L'ancien président de la République a été condamné lundi à trois ans de prison, dont un ferme, par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des "écoutes". Il a fait appel de cette décision.

Bruno Retailleau estime qu'il y a "une disproportion entre la gravité de la peine et la légèreté notamment des preuves : est-ce que aujourd'hui en France la seule intention suffit à prononcer une peine de prison ?", interroge-t-il. Le sénateur LR souligne que "monsieur Dupond-Moretti qui est maintenant garde des Sceaux avait traité cette procédure de barbouze, un autre juriste avait déclaré qu'il s'agit d'un acte de piraterie judiciaire, les termes sont forts".

Je pense que les hommes publics, les élus ne sont pas au-dessus des lois. Ils ne sont pas non plus au-dessous des lois. On doit juger un homme politique, y compris un ancien président de la République, comme un simple citoyen ordinaire.