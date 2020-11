DIRECT. "Affaires des écoutes" : suivez l'ouverture du procès de Nicolas Sarkozy

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SARKOZY

: J'ajoute que notre journaliste Violaine Jaussent assistera cet après-midi à l'ouverture du procès de l'affaires des "écoutes", dans lequel Nicolas Sarkozy est mis en cause. Il doit débuter à 13h30, et vous pourrez donc le suivre dans ce direct.

: La tenue de ce procès reste incertaine : le magistrat mis en cause, Gilbert Azibert, âgé de 73 ans, a en effet demandé son report pour raisons médicales, à cause du risque de contamination au Covid-19.

: Le procès de l'affaire des "écoutes", dans lequel Nicolas Sarkozy est poursuivi, doit s'ouvrir à 13h30. Il est accusé d'avoir proposé d'aider un magistrat à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur un autre dossier le concernant. Pour vous y retrouver dans cette affaire à tiroirs, nous l'avons résumée dans un article.

: Rappelons les principales informations de ce lundi :



AstraZeneca affirme que son vaccin candidat contre le Covid-19 est efficace en moyenne à 70%, mais jusqu'à 90% avec un protocole spécifique, selon des résultats préliminaires.





Le procès de Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert dans l'affaire des "écoutes" doit s'ouvrir à 13h30. L'ancien président encourt dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence.



Le coronavirus a été détecté dans un élevage de visons en Eure-et-Loir. L'abattage de 1 000 bêtes a été ordonné. Mais la situation est "très différente de celle du Danemark", assure le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie.



: Moins célèbre, bien sûr, que son client, Thierry Herzog, qui comparaîtra à ses côtés cet après-midi, est un ami de longue date de Nicolas Sarkozy. Et un avocat qui divise : certains désapprouvent sa façon de plaider, d'autre voient en lui "un des derniers grands noms du barreau français". Notre journaliste Violaine Jaussent a fait son portrait.











(THIBAULT CAMUS / AP / SIPA)



: Comme Nicolas Sarkozy, Paul Albert Iwens s'en est pris aux juges. S'il a refusé de comparer la justice française à la Stasi, comme l'avait fait l'ancien président, il a déclaré ce matin sur franceinfo que "sous l'Occupation, le secret professionnel des avocats n'a pas été remis en cause" . Cette affaire repose sur des écoutes de conversations entre Nicolas Sarkozy et son conseil Thierry Herzog.

: "Tout ça, ce sont des petits bouts de phrases extraits d'un contexte. Ce que l'accusation n'arrivera pas à prouver, c'est le pacte, c'est-à-dire la relation de causalité qu'il y a entre une démarche qui pourrait être faite à Monaco, d'une part, et les avis d'ambiance que Gilbert Azibert peut prendre à la cour de cassation."



A quelques heures de l'ouverture du procès de l'affaire des "écoutes", l'avocat de Thierry Herzog (lui-même avocat de Nicolas Sarkozy et co-accusé) était invité de franceinfo, et a exprimé sa confiance sur le fond du dossier.

: Enfin, l'ouverture du procès pour "corruption" et "trafic d'influence" de Nicolas Sarkozy occupe une place très différente en une de la presse nationale. Mise en avant par Libération, elle est en second plan sur celle du Parisien que je viens de vous montrer, et totalement absente de celle du Figaro.













: Commençons par rappeler les principales actualités de ce lundi :



Le procès de Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert dans l'affaire des "écoutes" doit s'ouvrir à 13h30. L'ancien président encourt dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence.



Le syndicat lycéen "Avenir lycéen" a-t-il été téléguidé par le ministère de l'Education nationale ? "Libération et Mediapart essayent de faire une affaire à partir de rien", a réagi pour la première fois Jean-Michel Blanquer hier soir.



• Emmanuel Macron promet d'apporter de la "clarté" et "un cap" lors de son allocution de mardi. "Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin", estime-t-il dans les colonnes du Journal du dimanche.













Le coronavirus a été détecté dans un élevage de visons en Eure-et-Loir. L'abattage de 1 000 bêtes a été ordonné. Mais la situation est "très différente de celle du Danemark", assure le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie.