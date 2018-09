Soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy : Claude Guéant mis en examen notamment pour "corruption passive"

Claude Guéant avait déjà été mis en examen dans ce dossier en 2015 pour "faux", "usage de faux" et "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée".

L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, s'est vu signifier le 11 septembre dernier de nouvelles mises en examen dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, a appris franceinfo lundi 17 septembre de sources concordantes, confirmant une information de RTL.

Claude Guéant est mis en examen pour "financement illégal de campagne électorale", "recel de détournement de fonds publics" et "corruption passive", a indiqué à franceinfo une source proche de l'enquête.

Déjà mis en examen dans cette affaire

Claude Guéant avait déjà été mis en examen dans ce dossier en 2015 pour "faux", "usage de faux" et "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée". L'ancien président Nicolas Sarkozy et son ancien trésorier de campagne Eric Woerth sont également mis en examen dans cette affaire. L'ex-chef de l'État est soupçonné de "corruption passive", de "financement illégal de campagne électorale" et de "recel de détournement de fonds publics libyens".