Nicolas Sarkozy : l'ex-président sous contrôle judiciaire

Nicolas Sarkozy a été mis en examen mercredi 21 mars au soir et les chefs d'accusation sont extrêmement graves et infamants, puisqu'il est question de corruption passive par l'État libyen. Il est pour la première fois Placé sous contrôle judiciaire pour la première fois, il dit vivre un enfer et dénonce une manipulation.