"Mensonge", "manipulation", "faux documents"... Comment Nicolas Sarkozy s'est défendu face aux juges

"Le Figaro" a publié un extrait des déclarations faites par l'ancien président de la République face aux juges. Franceinfo décrypte point par point ses arguments.

Après près de 48 heures de garde à vue, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Face aux juges, mercredi 21 mars, l'ancien président s'est lancé dans un long plaidoyer pour clâmer son innocence, publié par Le Figaro. Il ne s'agit pas de l'ensemble de ses déclarations en garde à vue et l'ex-chef de l'Etat ne répond donc pas point par point aux éléments des magistrats, mais ce texte dessine ses principaux axes de défense. Franceinfo les décrypte.

Pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé avec toute la force de conviction qui est la mienne de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas (...) Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie.Nicolas Sarkozy face aux jugesLe Figaro

Il accuse Ziad Takieddine d'avoir menti

Ziad Takieddine est le personnage-clé de cette affaire. A plusieurs reprises, il a affirmé avoir été un intermédiaire dans cette affaire en transportant 5 millions d'euros entre Tripoli et Paris. Une grande partie de l'accusation repose sur son témoignage. Devant le juge, Nicolas Sarkozy n'a pas cessé de remettre en question le témoignage de l'homme d'affaires franco-libanais.

M. Takieddine ment lorsqu'il affirme sans aucune preuve qu'il pouvait pénétrer place Beauvau sans justifier du moindre rendez-vous, simplement en déposant son nom. On ne rentre pas place Beauvau sans indiquer avec qui on a rendez-vous (...) c'est un mensonge !Nicolas Sarkozy face aux jugesLe Figaro

Dans une interview à Mediapart, Ziad Takieddine avait décrit les bureaux du ministère de l'Intérieur où il affirme avoir été reçu. "Il se trompe sur la prétendue description des lieux du ministère de l'Intérieur quand il indique que le bureau de Claude Guéant était au premier étage à côté de l'appartement du ministre de l'Intérieur. C'est faux ! (...) C'est très facilement vérifiable", a affirmé Nicolas Sarkozy.

Soulignant le "passé lourdement chargé de M. Takieddine", l'ancien président a ensuite remis en question la crédibilité de l'homme d'affaires : "Compte tenu de leur absence de crédibilité, les propos de M. Takieddine ne peuvent en aucun cas constituer des indices graves et concordants, quand on connaît son passé judiciaire et les multiples déclarations contradictoires qu'il a proférées."

Il accuse le clan Kadhafi d'avoir orchestré cette affaire

L'ensemble de l'argumentaire de Nicolas Sarkozy repose sur une idée : avant d'être chassé du pouvoir, en 2011, le clan Kadhafi aurait tenté de se venger de l'ex-président français qui a appuyé militairement les rebelles libyens.

Devant les juges, Nicolas Sarkozy a dénoncé "une manipulation du dictateur Kadhafi ou de sa bande, ou de ses affidés, dont Takieddine fait à l'évidence partie".

Les déclarations M. Kadhafi, de sa famille et de sa bande n'ont commencé que le 11 mars 2011, c'est-à-dire le lendemain de la réception à l'Élysée du CNT, c'est-à-dire les opposants à Kadhafi. C'est à ce moment-là et jamais avant que la campagne de calomnies a commencé.Nicolas Sarkozy devant les jugesLe Figaro

"C'est moi qui ai obtenu le mandat de l'ONU pour frapper l'Etat libyen de Kadhafi, a continué Nicolas Sarkozy, devant les juges. La guerre menée par la coalition internationale en 2011 s'est étalée entre mars et octobre 2011 et elle a duré sept mois. Durant ces sept mois, M. Kadhafi était en vie, rien ne l'empêchait de livrer les documents, photos, enregistrements, virements que lui-même et ses proches ont indiqué tout au long de ces sept dernières années posséder sans qu'à aucun moment, d'aucune façon, on en voie le début du commencement".

Il affirme que le document publié par Mediapart est "un faux"

Le 28 avril 2012, pendant l'entre-deux-tours de l'élection présientielle, Mediapart publie un document officiel libyen, daté de 2006. Celui-ci évoque "l'approbation d'appuyer la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles, M. Nicolas Sarkozy, pour un montant d'une valeur de cinquante millions d'euros".

Le document est d'abord vivement contesté et vaut au site d'information d'être poursuivi pour "faux" et "usage de faux" par Nicolas Sarkozy. Mais la justice française donne raison à Mediapart en 2016. L'ex-président s'est pourvu en cassation.

Lors de son audition face aux juges, l'ex-président a à nouveau remis en cause l'authenticité du document, qu'il a qualifié de "comble de la manipulation". Pour ça, Nicolas Sarkozy cite le rapport de deux juges d'instruction du tribunal de Paris, René Cros et Emmanuelle Legrand, qui ont enquêté sur son authenticité.

"Je cite les trois dernières phrases : 'La réunion évoquée par cet écrit n'a pas pu se tenir à la date indiquée, ce qui semble confirmer que le contenu pourrait être mensonger. Il existe donc une forte probabilité pour que le document produit par Mediapart soit un faux'."

Il affirme qu'il n'existe aucune preuve matérielle dans le dossier

"Pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé avec toute la force de conviction qui est la mienne de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas", a affirmé Nicolas Sarkozy.

Je suis accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de M. Kadhafi, de son fils, de son neveu, de son cousin, de son porte-parole, de son ancien premier ministre et par les déclarations de M. Takieddine dont il est avéré à de multiples reprises qu'il a touché de l'argent de l'Etat libyen.Nicolas Sarkozy face aux jugesLe Figaro