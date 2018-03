Justice : la garde à vue de Nicolas Sarkozy est terminée

La garde à vue de Nicolas Sarkozy s'achève ce mercredi 21 mars après 25 heures d'entretien. Le journaliste Clément Weill-Raynal fait le point sur son déroulement et sur les suites envisageables. Il explique : "Le fait que les juges soient présents à Nanterre (Hauts-de-Seine), qu'ils aient fait le déplacement à l'issue de la garde à vue semble être le signe que les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption considèrent qu'ils ont réuni suffisamment de charges contre Nicolas Sarkozy. Il faut bien sûr rester prudent."

Une décision très attendue

L'éventuelle mise en examen devrait être annoncée dans la foulée. Le journaliste précise : "Si les juges sont présents après ici après 25 heures de garde à vue, c'est, semble-t-il, afin que se tienne un débat contradictoire portant sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy, en sa présence et en présence de ses avocats. Les juges d'instruction prendront leur décision à l'issue de ce débat de mettre en examen l'ancien chef de l'État ou non. Pour le moment impossible d'en savoir plus, la décision devrait être annoncée dans la soirée du 21 mars."

