DIRECT. Nicolas Sarkozy mis en examen : "Depuis 2011, je vis l'enfer de cette calomnie", s'est défendu l'ex-président devant les juges

Ce qu'il faut savoir

"Coup de tonnerre" dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Après plus de 24 heures de garde à vue, l'ancien chef de l'Etat a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens" et placé sous contrôle judiciaire.

Une "calomnie" pour l'ex-chef de l'Etat. Le Figaro publie un texte qu'il présente comme les propos que Nicolas Sarkozy a tenu face aux magistrats lors de sa comparution à l'issue de sa garde à vue. Dans ce texte de plusieurs pages, l'ancien chef de l'Etat dénonce l'absence de "preuve matérielle". "Pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé avec toute la force de conviction qui est la mienne de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas", s'est-il défendu. "Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie", a encore déclaré l'ancien président de la République, en demandant à être placé sous le statut de témoin assisté.

Nombreuses réactions chez LR. Dans les rangs politiques, à droite le placement en garde à vue de l'ancien président a scandalisé. Le patron des Républicains Laurent Wauquiez a jugé la mesure "humiliant(e) et inutile". "Je ne suis pas juge ni procureur mais il y a visiblement un acharnement, incompréhensible", a ajouté le chef de file des députés LR Christian Jacob. Le député LR Frédéric Lefebvre a lui qualifié la mise en examen de "coup de tonnerre".

Deux jours de garde à vue. L'ancien président avait été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de l'office anticorruption (Oclciff) à Nanterre, près de Paris. Son audition, interrompue mardi soir, avait repris mercredi matin. Après s'être vu signifier sa mise en examen, il a regagné son domicile dans le 16e arrondissement.

De nouveaux éléments. Qu'est-ce qui a permis aux magistrats de mettre directement en cause l'ancien chef de l'Etat ? Selon Le Monde, plusieurs anciens dignitaires du régime Kadhafi auraient livré de récents témoignages confirmant les soupçons de financement illicite. "Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose, en outre, de nombreux documents saisis lors d’une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d’Alexandre Djouhri", homme d'affaire, ajoute le journal.