Ce que l'on sait de la mort du député Olivier Dassault

Le parlementaire Les Républicains, fils et petit-fils des industriels Serge et Marcel Dassault, est mort dimanche à 69 ans dans un accident d'hélicoptère dans le Calvados.

Le député LR Olivier Dassault, 69 ans, est mort dimanche 7 mars. Le fils et petit-fils de Serge et Marcel Dassault se trouvait à bord d'un hélicoptère qui s'est écrasé alors qu'il venait de décoller d'une résidence privée à Touques (Calvados). Le pilote de l'appareil a également péri dans l'accident. Franceinfo revient sur les circonstances du drame.

Un accident lors du décollage

L'homme d'affaires, et 361e fortune mondiale selon Forbes, était parti en week-end à Deauville où il possède une maison de vacances. Dimanche soir, il s'apprêtait à rentrer dans sa circonscription de l'Oise. Peu avant 18 heures, l'hélicoptère a décollé de la résidence privée de Fleurigny, à Touques, une commune située près de Deauville. Selon France Bleu Normandie, l'appareil a heurté un arbre peu après le décollage, entraînant la mort du député et du pilote. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour la Sécurité de l’aviation civile a indiqué dans un tweet que l’appareil, un Aérospatiale AS350 Écureuil, s’est écrasé "au décollage", réalisé "depuis un terrain privé", autour de 17h50.

⚠️ Accident mortel d’un hélicoptère @airbusheli #AS350 survenu ce jour à #Touques / Accident au décollage depuis un terrain privé / @BEA_Aero ouvre une enquête de sécurité. — BEA ✈️ (@BEA_Aero) March 7, 2021

Une enquête retardée à cause de la nuit

Le BEA a ouvert une enquête. Cinq enquêteurs sont arrivés sur place lundi matin, a affirmé Le Parisien. Delphine Mienniel, procureur de la République de Lisieux, s'est rendue dimanche soir sur les lieux de l'accident. Elle a chargé la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens de l'enquête pour homicide involontaire. "On ouvre une enquête judiciaire pour homicide involontaire. Je suis sur site, il fait nuit. Les investigations techniques ne débuteront que demain. On procède aux actes relatifs aux corps", a-t-elle déclaré. Dimanche soir, l'obscurité avait rendu le travail des enquêteurs impossible.

De nombreux hommages

Emmanuel Macron a rendu hommage au parlementaire, dans un tweet. "Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches", a écrit le chef de l'Etat.

Le Premier ministre, Jean Castex, a salué "un député humaniste, un entrepreneur visionnaire, un homme profondément engagé pour son pays, un artiste à l’élégante audace".

Les personnalités de droite se sont émues de cette disparition. Sur franceinfo, la maire de Beauvais, Caroline Cayeux (DVD), a salué la mémoire d'"un député exceptionnel, très proche des gens et à leur écoute". "C'était quelqu'un de très talentueux qui va beaucoup nous manquer, beaucoup manquer à son territoire", a-t-elle ajouté.

"Chef d’entreprise hors pair, député au grand cœur et grand défenseur de l’industrie, Olivier Dassault va terriblement nous manquer, a écrit sur Twitter Damien Abad, le président du groupe LR à l’Assemblée nationale. Sa gentillesse et son humanisme resteront à jamais dans notre mémoire. Au nom des députés du groupe LR, j’adresse mes pensées à sa famille."

La présidente (Libres !) de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a partagé sa "grande tristesse". "Homme d’entreprise, mais aussi photographe reconnu, il avait la passion de la politique dans le sang, ancré dans son département de l’Oise", a-t-elle réagi.

L'extrême droite a également réagi. L’ancien président du Front national, Jean-Marie Le Pen, a salué sur Twitter "avec une grande émotion" ce décès, Olivier Dassault étant, d'après lui, un "représentant de la troisième génération d’une grande et illustre famille française". Sa fille, Marine Le Pen, toujours sur Twitter, a présenté "[ses] condoléances à sa famille et au Groupe Dassault, fleuron de l’industrie française qu’il a longtemps servi".