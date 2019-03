Procès de Bernard Tapie : entre succès, prisons et faillites, une vie jouée comme une partie de Monopoly

Insatiable, Bernard Tapie vise plus haut. A la fin des années 1980, il décide de se lancer en politique et déplace d’abord son pion jusqu’à la rue de Lille, siège du RPR, où il tente de décrocher une investiture, racontent les journalistes Laurent Léger et Denis Demonpion dans leur livre, Tapie-Sarkozy, les clefs du scandale (Pygmalion, 2009). Jacques Toubon, alors secrétaire général du parti de droite, refuse. Tapie décide alors d’aller frapper à la porte de François Mitterrand, qu’il a rencontré lors d’un dîner chez le publicitaire Jacques Séguéla. Investi aux législatives de 1988 sous l’étiquette "majorité présidentielle", il perd face à l'UDF Guy Teissier. Mais le scrutin est invalidé, et Tapie arrache à la droite la sixième circonscription de Marseille lors d'une législative partielle, un an plus tard.

Sur la scène politique, le businessman fait sensation. Notamment en 1989, lors d’un débat télévisé sur l’immigration où il fait face à Jean-Marie Le Pen. Le ton monte très vite et les insultes fusent. Les deux hommes sont sur le point d’en venir aux mains. Un coup de force médiatique payant. Le lendemain, Le Monde titre : "M. Tapie plus fort que M. Le Pen".

En 1992, il va jusqu’à s’inviter à un meeting du Front national à Orange (Vaucluse). Copieusement hué, Bernard Tapie demande la parole pour expliquer ce qu’il "ferai[t] des immigrés", racontent Dominique Albertini et David Doucet dans Histoire du Front national (Tallandier, 2013). Invité sur scène par Bruno Gollnisch, il lance devant les militants : "D’abord, on les emmènerait au port de la Joliette et on les mettrait dans un bateau, puis on tirerait le bateau bien au large." La salle applaudit. "Et puis, quand il serait assez loin, on le coulerait", continue-t-il, provoquant les acclamations du public. Tapie change alors de ton et douche l’assistance.