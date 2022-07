Yvan Colonna : quatre mois après sa mort, un rapport accablant

Le rapport était attendu depuis 4 mois, et son constat est sans appel. Selon l’inspection générale de la justice, une succession de défaillances ont conduit à la mort d’Yvan Colonna. Il y a d’abord une erreur individuelle, celle du surveillant de la salle de sport où Yvan Colonna a été agressé. Pourtant expérimenté, il a manqué de vigilance. Ce jour-là, l’assassin d’Yvan Colonna, un djihadiste, entre dans la salle de sport et ferme la porte, alors que le règlement l’interdit.

Faute dans la gestion des détenus violents

Pourtant, pendant neuf minutes, personne n’intervient. Et personne, au poste de vidéosurveillance, ne voit l’agression. Pour le rapport, cela s’explique par un manque de compétence et de formation. L’inspection générale de la justice épingle l’ancienne directrice de la prison, Corinne Puglierini, et souligne des fautes dans son management et sa gestion des détenus violents. Des conclusions saluées par l’avocat de la famille Colonna, mais qu’elle juge insuffisantes. Elisabeth Borne promet, vendredi 29 juillet, des mesures disciplinaires contre le surveillant et l’ex directrice de la prison d’Arles.