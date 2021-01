DIRECT. Affaire Karachi : Edouard Balladur devant la justice pour le financement de sa campagne de 1995

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #KARACHI

: Edouard Balladur et François Léotard ont rendez-vous devant la justice cet après-midi. Plus de 25 ans après, l'ancien Premier ministre (91 ans) et son ex-ministre de la Défense (78 ans) comparaissent devant la Cour de justice de la République dans le volet financier de l'affaire Karachi. A une heure du début de l'audience, notre journaliste Anne Brigaudeau vous résume ce dossier.











: A midi, voici un un nouveau point sur l'actualité



• L'ancien Premier ministre Edouard Balladur débutera en début d'après-midi devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995 dans l'un des volets de la tentaculaire affaire Karachi.

: Bonjour @bibsdamjuke59. Jugé pour "complicité d'abus de biens sociaux", Edouard Balladur, tout comme François Léotard, risque jusqu'à cinq ans de prison. Jusqu'ici, la Cour de justice de la République, qui fait l'objet de critiques récurrentes pour sa lenteur et sa clémence, n'a jamais condamné de ministres à des peines de prison ferme, comme l'explique l'article de notre journaliste Anne Brigaudeau que je vous invite à lire.

: Bonjour Alice, Que risque Balladur, âgé de 92 ans pour des faits datant de plus de 25 ans ?🤔Ftvi tjr au top depuis des années. Merci pour votre abnégation

: Il est un peu plus de 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité



• L'ancien Premier ministre Edouard Balladur est jugé à partir d'aujourd'hui devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995 dans l'un des volets de la tentaculaire affaire Karachi.

: "La tenue du procès" du volet financier de l'affaire Karachi à partir de cet après-midi devant la Cour de Justice de la République est déjà "une première victoire", a déclaré sur franceinfo Olivier Maurice, avocat des familles de victimes de l'attentat en 2002. Pour tout savoir sur cette affaire et le procès prévu pour durer jusqu'au 11 février, vous pouvez consulter l'article de notre journaliste Anne Brigaudeau.

: Accusé de "complicité d'abus de biens sociaux", l'ancien Premier ministre devra répondre, tout comme son ancien ministre de la Défense François Léotard, des accusations de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. Une part des commissions sur des contrats d'armement aurait alimenté, de façon illégale et cachée, les caisses de campagne balladuriennes.







(GERARD FOUET / AFP)



: L'enquête sur les commissions versées dans le cadre des contrats d'armement a fait suite à un attentat commis au Pakistan. Le 8 mai 2002, à Karachi, 11 employés français de la Direction des constructions navales sont tués dans un attentat. Les Français venaient visiter le chantier où devait être construit un sous-marin vendus par la France au Pakistan. L'attaque ne sera jamais revendiquée, les auteurs et les commanditaires n'ont toujours pas été identifiés.

: Un quart de siècle s'est écoulé depuis la présidentielle de 1995 et la guerre fratricide qui a opposé, à droite, Jacques Chirac et Edouard Balladur. Le premier est mort en 2019. A 91 ans, le second comparaît, à partir d’aujourd’hui, devant la Cour de justice de la République, dans le volet financier de l'affaire Karachi. On vous résume ce dossier.

: Commençons par un premier point sur l'actualité de la journée



La France fait-elle déjà face à une pénurie de vaccins ? Alors que plus de 800 centres sont prêts partout en France pour le début de la campagne de vaccination grand public, les doses de vaccins se font parfois attendre sur le terrain. "Nous n'avons pas de vaccins ou de stocks cachés", a assuré hier soir Jean Castex.



L'ancien Premier ministre Edouard Balladur est jugé à partir d'aujourd'hui devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995 dans l'un des volets de la tentaculaire affaire Karachi.



Donald Trump a annoncé hier la réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l'espace Schengen, aux Britanniques, aux Irlandais ainsi qu'aux Brésiliens à compter du 26 janvier. Une information rapidement contredite par l'équipe de Joe Biden, qui sera officiellement investi demain.