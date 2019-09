Patrick Balkany pourrait être incarcéré dès vendredi

Les époux Balkany seront-ils présents lors de leur jugement ? Vendredi 13 septembre, le jugement pour "fraude fiscale" sera prononcé par la justice. Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a confirmé sa présence au tribunal correctionnel de Paris et a dit ne pas craindre une peine de prison. "Le procureur avait requis quatre ans de prison ferme à son encontre avec mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire une incarcération immédiate", précise la journaliste Nathalie Perez.

Autre jugement prononcé le 18 octobre

Patrick Balkany pourrait néanmoins faire appel et demander une liberté provisoire, mais il devra attendre une réponse donnée dans quelques semaines. Jointe par les équipes de France 3, Isabelle Balkany n'a pas infirmé ou confirmé sa présence au tribunal. Elle risque deux ans de prison avec un aménagement de peine possible. Le jugement du second volet de ce procès est attendu le 18 octobre prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT