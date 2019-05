Isabelle Balkany : le procès s'ouvre en son absence

Isabelle Balkany est toujours hospitalisée après une tentative de suicide et ne peut assister à son procès, lundi 13 mai. Un procès qui s'ouvre sur une défaite pour Patrick Balkany et son avocat : ils n'ont pas obtenu le renvoi de l'affaire. Eric Dupond-Moretti avait plaidé l'état de santé d'Isabelle Balkany. À la sortie, l'avocat répond à la presse avant d'être interrompu par son client. "Son mari, 71 ans, l'a découverte inanimée...", commence-t-il avant que Patrick Balkany s'approche et souffle dans un sourire : "J'ai 70 ans, ne me vieillissez pas." Exaspéré, son avocat l'a recadré avant de poursuivre ses déclarations.

"Je n'ai pas de casseroles"

Patrick Balkany tente ensuite de se frayer un chemin, en gardant le silence, sur les conseils de son avocat. Il ne résistera pas, malgré tout, au moment d'une question qui fait allusion à ses déboires fiscaux. "Je ne sais pas comment est votre cuisine mais je n'ai pas de casseroles", lâche-t-il. L'avocat d'Isabelle Balkany, Me Pierre-Olivier Sur, affirme lui que sa cliente est victime d'un acharnement.

