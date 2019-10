Époux Balkany : jugement attendu dans le second volet du procès

Dans les allées du marché de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), l'avenir des époux Balkany occupe les conversations. "Il a bien géré sa ville, mais s'il est coupable il est coupable", estime un habitant de la commune. La justice devra trancher vendredi 18 octobre dans le deuxième volet de leur procès, celui concernant la corruption et le blanchiment. Au centre de l'accusation : un riad à Marrakech (Maroc) qui aurait été offert par un entrepreneur saoudien en échange de délais pour un projet immobilier à Levallois-Perret.

Patrick Balkany incarcéré depuis plus d'un mois

Le 13 septembre, Patrick Balkany a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris. "Nous allons bien sûr interjeter appel, mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile", estimait alors Me Éric Dupond-Moretti, l'avocat du maire de Levallois-Perret. La décision de justice est attendue en tout début d'après-midi.

