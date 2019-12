DIRECT. Suivez le procès en appel pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BALKANY

: Il est neuf heures passées et voici le point sur l'actualité de la matinée !



Les premières informations sur le contenu de la réforme des retraites ont commencé à filtrer : la bascule de cette réforme des retraites se fera finalement mise en œuvre pour la génération 1975, en 2025, à savoir ceux qui auront 50 ans au 1er janvier 2025.



Olivier Véran, député LREM de l'Isère, a martelé sur franceinfo que le point d'indice qui sert à calculer les pensions de retraites "ne pourra pas baisser". "C'est une règle d'or. (...) Il sera indexé à vie sur les salaires", a-t-il ajouté.



Patrick et Isabelle Balkany, les édiles de Levallois-Perret, comparaissent pour leur procès en appel à partir de ce matin à Paris.

: Voici les principales informations qui nous occuperont ce matin :



C'est le grand jour pour le gouvernement : après deux ans de concertations et un mouvement social qui dure depuis six jours, Edouard Philippe doit dévoiler ce midi le contenu exact de sa réforme des retraites. Quels compromis l'exécutif est-il prêt à accorder pour tenter de camer la colère ? "Pas d'annonce magique", a prévenu le Premier ministre hier.



Les usagers sont confrontés aujourd'hui encore à un septième jour consécutif de grève dans les transports. "La semaine est morte", a résumé Thierry Babec, de l'Unsa RATP, premier syndicat de la régie. Franceinfo fait le point, réseau par réseau, sur la situation.



Patrick et Isabelle Balkany, les édiles de Levallois-Perret, déjà lourdement condamnés pour fraude fiscale en septembre, comparaissent pour leur procès en appel à partir de ce matin à Paris. Patrick Balkany comparaîtra comme détenu, jusqu'au 18 décembre, son épouse et première adjointe Isabelle devant, elle, prendre place, libre, sur le banc des prévenus.