DIRECT. Procès Balkany : le parquet national financier va présenter ses réquisitions

Ce qu'il faut savoir

Le procès des époux Balkany se poursuit, jeudi 16 mai, avec les réquisitions attendues du parquet national financier. Le maire de Levallois-Perret est jugé dans un premier temps pour fraude fiscale, en l'absence de sa femme Isabelle, toujours hospitalisée après une tentative de suicide. Mercredi, l'édile s'est exprimé pour la première fois devant le tribunal et il a notamment affirmé avoir "toujours payé ses impôts".

Des soupçons de fraude fiscale entre 2009 et 2015. Patrick et Isabelle Balkany, 70 et 71 ans, sont accusés d'avoir soustrait au fisc 4,339 millions d'euros entre 2009 et 2015, en minorant leurs revenus et leur patrimoine.

Patrick Balkany affirme avoir "toujours payé ses impôts". Le maire de Levallois-Perret a affirmé mercredi qu'il a toujours rempli ses obligations fiscales. "Si tous les mauvais payeurs avaient payé autant que moi, on n'aurait plus de problème en France."

Un héritage familial pour justifier l'argent liquide. Longuement questionné sur son train de vie fastueux, Patrick Balkany a invoqué un héritage familial et accusé le fisc de surévaluer son patrimoine.