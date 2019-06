DIRECT. Procès Balkany : le parquet national financier prononce son réquisitoire contre le couple

Ce qu'il faut savoir

L'heure des récquisitions a sonné pour Patrick et Isabelle Balkany. Après quatre semaines d'audiences, le parquet national financier prononcera son réquisitoire, jeudi 13 juin, contre le maire LR et la première adjointe de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Tous deux encourent jusqu'à dix ans de prison pour "blanchiment habituel de fraude fiscale aggravée" et autant d'inéligibilité. Lui est également poursuivi pour "corruption passive" et "prise illégale d'intérêts".

De multiples accusations, rejetées en bloc par le couple. L'accusation reproche aux époux Balkany des années de dissimulation, d'un magot en Suisse à de somptueuses propriétés aux Antilles et au Maroc, masquées par un chapelet de sociétés-écrans. Patrick et Isabelle Balkany ont longtemps rejeté en bloc toutes les accusations. Tardivement, elle a toutefois reconnu posséder la villa Pamplemousse, sur l'île de Saint-Martin, dans les Antilles. En revanche, le couple a toujours nié posséder un riad dans la palmeraie de Marrakech.

De sévères réquisitions attendues. Dans un premier volet portant sur le seul délit de fraude fiscale, le parquet national financier a requis mi-mai quatre ans de prison contre Patrick Balkany et deux ans ferme contre son épouse Isabelle. Dix ans d'inéligibilité avaient également été requis contre eux deux. Le second réquisitoire s'annonce bien plus lourd, tant les coups de sang et les réponses bravaches de Patrick Balkany ont suscité le scepticisme des procureurs, comme de l'avocat de l'Etat.