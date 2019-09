DIRECT. Un rassemblement de soutien à Patrick Balkany organisé devant la mairie de Levallois-Perret

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BALKANY

"Impossible de prédire ce qui va se passer" : notre article avec les témoignages de journalistes face au casse-tête du Brexit.



Notre article qui résume les conditions dans lesquelles va se dérouler la détention de Patrick Balkany à la prison de la Santé.



Notre article qui liste les dates des journées de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, attendues dans les prochaines semaines.

: Un livre d’Or a été installé devant la mairie de Levallois-Perret. Plusieurs messages de soutien à Patrick Balkany ont été inscrits à l’intérieur, tandis qu'un rassemblement de soutien est organisé en ce moment à cet endroit.

: Voici un nouveau point sur l'actualité en ce début d'après-midi :



Le cortège vient de s'élancer à Nantes, où les "gilets jaunes" sont mobilisés pour un 44e samedi de manifestation. Ils se dirigent à présent vers les quais - la rue Copernic étant bouclée - au rythme de "tout le monde déteste la police" et "police nationale, police du capital", selon France Bleu Loire-Atlantique.



Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a passé sa première nuit à la prison de la Santé, après sa condamnation à quatre ans de prison ferme. Ses avocats ont interjeté appel hier soir et ont déposé une demande de remise en liberté. Dans les rues de Levallois, ce matin, sa femme a confié son inquiétude.





Le Rassemblement national a retiré l'accréditation d'un journaliste de Libération pour son université d'été... avant de faire machine arrière. Le journaliste Tristan Berteloot a publié un portrait du maire de Fréjus, David Rachline, qui a visiblement fortement déplu au parti de Marine Le Pen.

: @Rachel : Parce qu'il a été condamné à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt, ce qui signifie une incarcération immédiate. C'est seulement ensuite qu'il peut faire appel, ce qu'il a fait.

: Mais si l'appel est suspensif, pourquoi il est en prison ? Merci

: La première adjointe au maire de Levallois-Perret a par ailleurs publié un communiqué pour justifier le fait d'assurer "l'intérim le temps de cet empêchement". "Aucune élection, ni au sein du conseil municipal ni auprès des électeurs de la commune, n'est prévue", stipule le communiqué.

: "Me Dupond-Moretti et Me Vey m'ont dit que mon Patrick était tel qu'il est toujours : positif et droit dans ses bottes."





Isabelle Balkany a réagi face à la presse ce matin à la première nuit de son mari passée en prison, alors qu'elle déambulait dans les rues de Levallois-Perret. Interrogée sur la possibilité de lui rendre visite, elle s'est montrée prudente.

: Voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité à la mi-journée :



Une peine rare pour sanctionner une fraude fiscale "intolérable" : le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, 71 ans, a passé sa première nuit à la prison de la Santé, après sa condamnation vendredi à quatre ans de prison ferme. Ses avocats ont interjeté appel hier soir et ont déposé une demande de remise en liberté.



Les députés ont adopté dans la nuit en commission le vaste projet de loi de bioéthique, au terme de débats ardents mais plutôt sereins.



Trois mois après la mort de Steve Maia Caniço, le commissaire chargé de l'intervention policière le soir de la Fête de la musique "sera muté", a annoncé Christophe Castaner. Le ministre a dévoilé un rapport qui dénonce son "manque de discernement".



: "J'ai de la peine pour lui, je pense à lui. Ce n'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. Un peu d'humanité ne fait pas de mal." Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République et ami de Patrick Balkany, réagit après la condamnation du maire de Levallois-Perret.

: Bonjour @Nicolas. Le mandat de dépôt est l'ordre donné par un juge au chef ou au directeur d'une prison de recevoir ou de maintenir en détention une personne condamnée à de la prison ferme ou un mis en examen placé en détention provisoire. Ce qui signifie une incarcération immédiate après le prononcé de la peine.



Isabelle Balkany a été condamnée à trois ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt, car le tribunal a tenu compte de son état de santé.



: Bonjour, pourriez vous expliquer ce qu’est un mandat de dépôt et pourquoi Isabelle Balkany n’est pas en prison ?

: @marcellutin : En fait la condamnation entraîne la démission seulement quand la peine devient définitive. Ce qui n'est pas le cas pour Patrick Balkany. Il a fait appel de sa condamnation. Or, l'appel est suspensif, ce qui signifie que le jugement ne peut pas être exécuté en attendant un éventuel procès en appel. Idem pour Isabelle Balkany, qui est maire par intérim malgré sa condamnation.

: C'est écrit dans quel texte qu'un maire condamné et incarcéré peut rester en fonction ?

: Les avocats de Patrick Balkany ont interjeté appel hier soir et ont déposé une demande de remise en liberté, a confirmé Eric Dupond-Moretti à franceinfo.

: "On nous explique qu'il pourrait prendre la fuite : ce sont des foutaises."



Un des avocats de Patrick Balkany, Eric Dupond-Moretti, a redit son indignation sur franceinfo ce matin après la condamnation à quatre ans ferme avec mandat de dépôt du maire de Levallois-Perret. "On s'est payés Balkany", a-t-il répété.

: Bonjour @André. C'est sa femme, Isabelle, première adjointe, qui expédiera les affaires courantes. Car il faut savoir, comme nous l'expliquons dans cet article, que malgré cette incarcération, Patrick Balkany "reste maire de Levallois pour le moment" et son "épouse reste première adjointe". "Il n'y a pas de vacance du pouvoir, jusqu'aux municipales en tout cas, précise David-Xavier Weiss, conseiller municipal de la majorité. La mairie va continuer de fonctionner normalement."

: Bonjour. Vu que Patrick Balkany est en prison, qui gère la ville de Levallois ? Merci pour votre éclairage.

: Commençons par une revue de presse. Plusieurs journaux, comme Le Parisien-Aujourd'hui en France, consacrent leur une à la condamnation de Patrick Balkany.



: Voici un nouveau point sur l'actualité en ce début de matinée :



Une peine rare pour sanctionner une fraude fiscale "intolérable" : le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, 71 ans, a passé sa première nuit à la prison de la Santé après sa condamnation, vendredi, à quatre ans de prison ferme.



Trois mois après la mort de Steve Maia Caniço, le commissaire chargé de l'intervention policière le soir de la Fête de la musique "sera muté", a annoncé Christophe Castaner. Le ministre a dévoilé un rapport qui dénonce son "manque de discernement".





Contraint d'intégrer un contexte macroéconomique défavorable, le gouvernement français revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2020, tandis que les baisses d'impôts annoncées en réponse au mouvement des "gilets jaunes" vont gréver la réduction de la dette.





Fin du rêve mondial pour les Bleus. Les Français ont été surclassés par les Argentins vendredi en demi-finale de la Coupe du monde (80-66). Ils tenteront de décrocher la médaille de bronze dimanche contre l'Australie.