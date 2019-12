DIRECT. Affaire Balkany : le procès en appel du couple reprend cet après-midi, toujours sans le maire de Levallois-Perret

Ce qu'il faut savoir

C'est toujours en absence de son mari qu'Isabelle Balkany va de nouveau se présenter, mardi 17 décembre, devant la cour d'appel de Paris où tous les deux sont jugés pour fraude fiscale. L'audience reprend en début d'après-midi. Suivez notre direct.

Patrick Balkany, encore absent. Incarcéré depuis le 13 septembre à la prison de la Santé (Paris), après sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) est hospitalisé depuis jeudi pour des douleurs intestinales.

Le "show" Isabelle. C'est donc seule que la première adjointe au maire de Levallois-Perret répond aux questions du tribunal. Debout devant le box vide, elle a par exemple ferraillé avec les magistrats, lundi, alternant sourires, indignations et "petites plaisanteries". Le compte-rendu d'audience est à lire ici.

Une "délinquance fortement rémunératrice". Dans ce dossier de fraude fiscale, tous les deux sont poursuivis pour n'avoir pas payé l'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels, mais également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Isabelle Balkany a été condamnée en septembre à trois ans ferme, son époux à quatre ans avec incarcération immédiate et tous deux à dix ans d'inéligibilité, une sanction pour une "délinquance fortement rémunératrice".