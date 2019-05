Amour, gloire et procès... La vie de roman de Patrick et Isabelle Balkany

Après les médias, place aux policiers, trois jours plus tard. Et leur présence n'a rien d'une visite de courtoisie. "Il est 8 heures, ce 29 janvier 2014. Il pleuviote. Le ciel est gris. Les policiers ont quitté Paris aux aurores. Sept personnes sonnent à la porte du moulin de Cossy, route de Falaise, à Giverny. Quelques minutes plus tard, le député-maire accueille l'aréopage... en peignoir", raconte le journaliste Laurent Valdiguié dans L'Enquête Balkany (éd. Robert Laffont). Jusqu'à ce que la justice ouvre une enquête pour "détournement de fonds publics", un policier municipal en détachement faisait office de chauffeur privé et conduisait chaque soir les Balkany dans cette résidence secondaire. Par ailleurs, la demeure regorge de trésors, mais aucun n'est déclaré dûment. Montres de collection, toiles de maître, mobilier Louis XVI… Les policiers repartent avec de multiples accessoires de luxe. Le bien est saisi dans le cadre de l'enquête en 2015.

Clou du spectacle, Patrick Balkany s'enferme dans une pièce de la permanence pour tenter d'effacer les images. Seule son épouse peut le faire revenir à la raison : "Tu arrêtes, Patrick ! Tu te calmes !" Il rend la caméra cinq minutes plus tard. Elle s'excuse, mais tance les journalistes : "Vous faites votre métier, mais vous le faites d'une manière particulière." Les Balkany sont capables de tout. Pourtant l'enquête progresse et finira par déboucher sur le procès qui s'ouvre à partir du 13 mai. Le couple est notamment jugé pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption, blanchiment de corruption, complicité de corruption et prise illégale d’intérêt.

La scène fait date. Le 26 janvier 2014, des reporters de BFMTV s'aventurent à Levallois, au début d'une septième campagne municipale pour les Balkany. Ces derniers sont dans le collimateur de la justice. Car fin 2013, Didier Schuller s'est mis à table, devant les juges, et face aux journalistes : ses révélations sont publiées dans le livre French corruption (Stock), de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. L'ami des années 1970 n'a jamais digéré le jugement prononcé en 2005 dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Lui a été condamné, mais Patrick Balkany a été relaxé. C'est le point de départ d'une vaste enquête visant le couple.

Les habitants de Levallois ne voient pas la même chose que les gens en dehors de la ville. Ils ont la qualité de vie en tête, et non les frasques de leurs élus.

"On ne peut pas comprendre Patrick Balkany si on ne saisit pas qu'il est très aimé par sa population", complète Philippe Juvin. Le maire de La Garenne-Colombes évoque une anecdote. Venu en voisin, il devait visiter un équipement sportif. "Nous y sommes allés à pied. On avait peut-être 300 m à faire. Entre les photos prises avec son téléphone d'un papier tombé par terre, ou d'un tag fraîchement dessiné, et les gens qu'il croise, ça nous a pris une demi-heure." C'était il y a six mois. Malgré l'étau judiciaire qui s'est resserré entre 2014 et 2019, Patrick Balkany n'a pas changé d'un pouce.

Sollicité par franceinfo, le maire de Levallois n'a pas souhaité répondre à nos questions. Reclu, le couple n'a plus accordé d'interview pendant cinq ans, jusqu'à ce documentaire diffusé dans "Enquête exclusive", sur M6, le 20 janvier. "Vous avez peur de la prison ?" l'interroge une journaliste, car le couple risque jusqu'à dix ans d'emprisonnement. De sa voix de stentor, l'élu fait mine de s'étonner : "Vous me demandez à moi si j'ai peur de la prison ?" Et de continuer : "Mon père a été déporté, résistant. Il est resté deux ans et sept mois à Auschwitz. Et il est revenu. Voilà. C'est la raison pour laquelle non, je n'ai peur de rien." Même pas de la mort ?

Dandy avec un goût du luxe, un alcoolisme mondain et un certain snobisme : un observateur de la vie politique qui l'a bien connu choisit l'image de Gatsby le magnifique pour décrire Patrick Balkany. Son âme sœur serait-elle Daisy Buchanan ? "Avant de porter un jugement sur ma vie, essayez d'abord de suivre ma route, à la fois si simple et si compliquée", écrit Isabelle Balkany sur Facebook dans son message. L'épilogue du roman de Francis Scott Fitzgerald est tragique. "Je ne suis pas sûre que ce soit une fin heureuse pour eux, pronostique Sébastien Blanc. Dommage qu'ils n'aient pas su tirer leur révérence." C'est sans doute mal les connaître, Patrick et Isabelle Balkany sont plutôt du genre à mourir sur scène.

Texte : Violaine Jaussent