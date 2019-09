Affaire Balkany : le maire de Levallois-Perret va-t-il dormir en prison ?

L'homme se dit confiant et serein. Pour Patrick Balkany, ce vendredi 13 septembre est un jour comme un autre. Pourtant, la suite de sa carrière politique dépend du jugement attendu aujourd'hui dans le volet fraude fiscale de son procès. Car non seulement le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) encourt quatre ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité, mais le parquet a également demandé que l'édile soit arrêté au terme de l'audience.

Un second jugement attendu le 18 octobre

Son épouse Isabelle Balkany n'a jamais comparu devant ses juges après sa tentative de suicide. L'accusation reproche au couple Balkany de ne pas avoir payé l'impôt sur la fortune certaines années ou d'avoir minoré leurs déclarations d'autres années. Un second jugement concernant le volet du blanchiment de fraude fiscale interviendra le 18 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT