: Nicolas Sarkozy "m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici", a déclaré à la presse l'avocat de l'ancien président.

: Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation pour le financement illégal de sa campagne de 2012, annonce son avocat, Thierry Herzog.

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme pour le "financement illégal" de sa campagne de 2012. Sa peine sera aménagée avec le port d'un bracelet électronique, a précisé le tribunal correctionnel de Paris.





A partir d'aujourd'hui, les adolescents devront présenter un pass sanitaire pour entrer au cinéma, dans un café ou pour des sorties scolaires.



Les décollages depuis les aéroports parisiens ont été suspendus ce matin du fait d'une panne "du système de traitement des plans de vol", a annoncé la direction générale de l'Aviation civile. "La panne a duré moins de 30 minutes" et le trafic reprend progressivement.



#ASSURANCE_CHÔMAGE Le décret durcissant à partir de demain le calcul de l'allocation chômage est paru aujourd'hui au Journal officiel. "Ce que fait ce gouvernement est un entêtement politique sur le dos des travailleurs et chômeurs les plus précaires", a dénoncé Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur franceinfo.

: Bonjour @Ronan, oui, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), Philippe Briand, a été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis, et à une peine d'inéligibilité de trois ans.

: Philippe Briand, maire de saint cyr sur loire est-il condamné ?

: La peine d'un an de prison ferme de Nicolas Sarkozy sera aménagée avec le port d'un bracelet électronique, a précisé le tribunal correctionnel de Paris.

: Nicolas Sarkozy est condamné à un an de prison ferme pour le "financement illégal" de sa campagne de 2012.

: L'ancien directeur adjoint de la campagne présidentielle de 2012, Jérôme Lavrilleux, est quant à lui condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis. Il effectuera sa peine avec un bracelet électronique et est condamné à un peine d'inéligibilité de trois ans par le tribunal correctionnel de Paris.

: Les peines des personnes ayant comparu aux côtés de Nicolas Sarkozy lors du procès de l'affaire Bygmalion commencent à être prononcées. Franck Attal, l'ancien dirigeant de Bygmalion, est condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis et à 100 000 euros d'amende.

: La présidente de la 11e chambre correctionnelle, Caroline Viguier, doit prononcer dans les prochaines minutes les peines à l'encontre de l'ancien président et des 13 personnes ayant comparu à ses côtés lors du procès de l'affaire Bygmalion.

: L'ancien président français Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de "financement illégal" de sa campagne de 2012.

: Rappelons que le parquet a requis un an de prison, dont six mois avec sursis à l'encontre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, pour "financement illégal de campagne".

: L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est absent ce matin au tribunal correctionnel de Paris, où le jugement doit être rendu dans l'affaire Bygmalion.



Lors des cinq semaines de procès, en mai et juin, l'ancien chef de l'Etat n'est venu à l'audience qu'une seule fois, le jour de son interrogatoire.

•Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd'hui sa décision dans l'affaire Bygmalion, après cinq semaines d'audience en mai et juin. Le verdict est attendu vers 10 heures.





• Un tribunal de Los Angeles a décidé hier de la tutelle de Britney Spears à son père Jamie, conformément aux demandes de l'artiste.