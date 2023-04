Réintégration d'Adrien Quatennens : "Les formations politiques qui se prétendent féministes doivent être exemplaires", lance Laurence Rossignol

Invitée de franceinfo, la sénatrice socialiste de l'Oise Laurence Rossignol, déplore la réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Le député avait été suspendu après sa condamnation pour violences contre son ex-compagne.

"Les formations politiques auxquelles nous appartenons, qui se prétendent être féministes et qui prétendent faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, doivent être exemplaires", lance ce mercredi sur franceinfo la sénatrice socialiste de l'Oise Laurence Rossignol, après la réintégration du député Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire de La France insoumise. Le député du Nord avait été suspendu du groupe LFI pendant quatre mois après sa condamnation pour violences contre son ex-compagne et sa réintégration a été décidée lors d'un vote mardi.

Une décision que déplore ce mercredi la vice-présidente du Sénat et présidente de l'Assemblée des Femmes. Laurence Rossignol estime qu'être exemplaire, "c'est éviter l'amnistie politique pour ses amis". "On ne peut pas être contre les violences faites aux femmes, sauf quand elles concernent un de nos amis", ajoute-t-elle. Elle met en cause directement Jean-Luc Mélenchon qu'elle accuse d'avoir "certainement pesé sur le vote". "Depuis le début [de cette affaire], il n'a pas manqué d'apporter son soutien et son amitié à celui qui était son dauphin", s'insurge Laurence Rossignol.

Elle considère qu'Adrien Quatennens aurait dû "démissionner et retourner devant les électeurs". Laurence Rossignol y voit une certaine "cohérence" avec les valeurs de La France insoumise qui, rappelle-t-elle "propose la révocabilité des élus".

Une réintégration symbole d'une "indulgence à l'égard des auteurs de violences"

Pour la sénatrice socialiste, la réintégration du député du Nord dans les rangs de LFI témoigne d'une certaine "indulgence à l'égard des auteurs de violences". Laurence Rossignol reconnaît que le Parti socialiste "n'est pas à l'abri que la même chose arrive à l'un de [ses] adhérents ou élus". Mais elle l'assure, "à chaque fois qu'on a été confronté à une situation de ce genre, on n'a pas investi" la personne mise en cause.

La vice-présidente du Sénat s'émeut par ailleurs des indignations venant de la majorité présidentielle depuis mardi. "Quand on cohabite avec autant de facilité avec Damien Abad [député de l'Ain et ancien ministre] accusé de viols et quand on a soutenu l'ancien ministre Nicolas Hulot, accusé de viol, on baisse d'un ton et on est plus modeste", lance-t-elle.